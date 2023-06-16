Экс-игрок Шахтера возглавил польскую Термалику
Мариуш Левандовский продолжает свой тренерский путь у себя на родине
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Бывший игрок донецкого "
Условия контракта клуб не афиширует.
Ранее Левандовский уже возглавлял "Термалику" в 2020 – 2021 годах, а минувший сезон провел во главе "Радомяка".
"Термалика" в минувшем сезоне не смогла пробиться в элиту польского футбола, уступив в стыковых матчах.
Украинским болельщикам Левандовский известен по выступлениям за "Шахтер" (2001 – 2010 годы) и "Севастополь" (2010 – 2013 годы).
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Источник:Термалика
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