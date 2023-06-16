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Экс-игрок Шахтера возглавил польскую Термалику

Наши за границей
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Мариуш Левандовский продолжает свой тренерский путь у себя на родине

Экс-игрок Шахтера возглавил польскую Термалику

termalica.brukbet.com

Новина українською

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский возглавил польскую команду "Брук Бет Термалика", которая выступает во втором дивизионе страны.

Условия контракта клуб не афиширует.

Ранее Левандовский уже возглавлял "Термалику" в 2020 – 2021 годах, а минувший сезон провел во главе "Радомяка".

"Термалика" в минувшем сезоне не смогла пробиться в элиту польского футбола, уступив в стыковых матчах.

Украинским болельщикам Левандовский известен по выступлениям за "Шахтер" (2001 – 2010 годы) и "Севастополь" (2010 – 2013 годы).

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В статье: Мариуш Левандовски Термалика
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Источник:
Термалика

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