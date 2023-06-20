Петраков: Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы - очень хотим оказаться в Германии
Армения взобралась на второе место в группе
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Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал
"Это была очень сложная игра. Хочу выразить благодарность нашим футболистам. Они показали характер, хорошо выступили, бились, не смирились со счетом. Я видел, что им было очень тяжело. Ни к кому из ребят у меня нет претензий, все показали себя блестяще.
Я благодарю всех за самоотверженную игру и победу. Сегодня Ранос был не так хорош, как в игре против Уэльса. Лукас блестяще сыграл в матче с Уэльсом, но сегодня чувствовалась усталость.
Мы сделаем все возможное с моей стороны, со стороны моего тренерского штаба и со стороны футболистов, чтобы выйти из группы. Будет очень сложно. Мы все очень хотим оказаться в Германии.
Хочу сказать большое спасибо болельщикам. На стадионе была замечательная поддержка, полные трибуны", - сказал Петраков.
Напомним, что сейсас Армения занимает 2-е место в группе, имея матч в запасе, относительно Уэльса. Хорватия после 2-х поединков идет 4-ой, Турция - первая.
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