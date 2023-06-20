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Петраков: Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы - очень хотим оказаться в Германии

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Армения взобралась на второе место в группе

Петраков: Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы - очень хотим оказаться в Германии

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Новина українською

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу своей команды над Латвией в отборе Евро-2024 (2:1).

"Это была очень сложная игра. Хочу выразить благодарность нашим футболистам. Они показали характер, хорошо выступили, бились, не смирились со счетом. Я видел, что им было очень тяжело. Ни к кому из ребят у меня нет претензий, все показали себя блестяще.

Я благодарю всех за самоотверженную игру и победу. Сегодня Ранос был не так хорош, как в игре против Уэльса. Лукас блестяще сыграл в матче с Уэльсом, но сегодня чувствовалась усталость.

Мы сделаем все возможное с моей стороны, со стороны моего тренерского штаба и со стороны футболистов, чтобы выйти из группы. Будет очень сложно. Мы все очень хотим оказаться в Германии.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам. На стадионе была замечательная поддержка, полные трибуны", - сказал Петраков.

Напомним, что сейсас Армения занимает 2-е место в группе, имея матч в запасе, относительно Уэльса. Хорватия после 2-х поединков идет 4-ой, Турция - первая.

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В статье: Армения Александр Петраков
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Источник:
sport.news.am

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