Малиновский: В Житомире все ждали, когда придет кто-то и сделает команду
Полесье вышло в УПЛ
Фото: om.fr/fr
Хавбек "Марселя" Руслан Малиновский, который сам родом из Житомира, прокомментировал выход местного "
"Полесье" в УПЛ – об этом мечтали все жители Житомира. Все ждали, когда придет кто-то и сделает команду. И сейчас у "Полесья" неплохая команда. Я хочу сказать, что сейчас там построили базу, хотя я туда приходил еще маленьким, то там только белые ворота стояли. Есть база, школа футбола в Житомире. Я рад, что "Полесье" будет представлять Житомир в УПЛ. Надеюсь, я когда-нибудь смогу прийти на стадион и болеть за свою команду.
Сыграть за "Полесье" в конце карьеры? Никогда не знаешь, что может случиться в жизни. Пока я сосредоточен на "Марселе", у нас будет новый тренер. Перед командой большие задачи", – сказал Малиновский.
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