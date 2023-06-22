Украинец Билоног о переходе в Урал в 2015: Тогда и речи не было о том ужасе, который происходит сейчас

Воспитанник "Шахтера", хавбек Дмитрий Билоног рассказал, почему в 2015 году он перешел в российский "Урал".

– Как у вас возник вариант с "Уралом"?

– Благодаря работе моего агента Алексея Люндовского и скаутов самого клуба. Мне поначалу предложили приехать на просмотр. Когда я уже присоединился к команде, мне через два дня предложили подписать контракт.

Читайте также Билоног: Луческу в Шахтере к себе вообще не подпускал украинцев

– Насколько хорошие условия предложили?

– Цифры говорить не буду, но это было в десятки раз больше, чем мог предложить "Шахтер".

– Не сомневались ли вы перед переходом в российский клуб? К тому моменту уже год как шла война.

– Если бы я хотя бы на минутку задумался, мой выбор был бы совсем другим. Тогда и речи не было о том ужасе, который происходит сейчас. Я думал только о футболе, своем развитии и перспективах. Был молодым, мне предложили быть игроком первой команды Премьер-лиги России, хорошие условия, проявили интерес… Все это подкупало.

– Какова ваша позиция спустя восемь лет?

– Я украинец, вся моя семья живет в Украине. Все изменилось, и жизнь уже никогда не будет прежней. В нашей стране идет война, и на нашу землю пришли захватчики. Надеюсь, что скоро они уйдут, и Украина начнет жить мирной жизнью. Между нами и Россией, думаю, еще сотни лет, не будет никаких отношений.

– За "Урал" вы отыграли всего несколько матчей. Что там не вышло?

– Тренером команды был Виктор Гончаренко. С ним мы сразу обнаружили контакт. Однако буквально через три недели после того, как я пришел в команду, он уволился. У него произошел конфликт с президентом клуба. Главным тренером стал оставшийся его помощник Вадим Скрипченко. Он начал свою линию гнуть. Возможно, я был слишком молод, а Скрипченко сразу нужен был результат. Поэтому ставка была больше на опытных игроков. Однако это только мои догадки.

– Вы пытались найти контакт с тренером?

– Конечно, но это все было бесполезно. Как горохом о стену. На меня не рассчитывали.