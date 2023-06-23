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Марсель выкупил Малиновского у Аталанты – названа сумма трансфера

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан будет защищать цвета французского клуба на постоянной основе

Марсель выкупил Малиновского у Аталанты – названа сумма трансфера

Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG

Новина українською

Французский "Марсель" выкупил контракт украинского хавбека Руслана Малиновского у итальянской "Аталанты", сообщает Transfermarkt.

Согласно данным портала, провансальцы заплатили за полноценный переход 30-летнего полузащитника 10 миллионов евро. При этом его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В начале года Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" по арендному соглашению с опцией обязательного выкупа контракта при условии, что французы не вылетят из Лиги 1.

Команда украинца заняла 3-е место по итогам сезона-2022/23. За полгода Руслан успел отыграть 23 матча, забить 2 гола и сделать 1 результативную передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
23.06.2023 в 11:36
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