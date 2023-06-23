Марсель выкупил Малиновского у Аталанты – названа сумма трансфера

Французский "Марсель" выкупил контракт украинского хавбека Руслана Малиновского у итальянской "Аталанты", сообщает Transfermarkt.

Согласно данным портала, провансальцы заплатили за полноценный переход 30-летнего полузащитника 10 миллионов евро. При этом его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В начале года Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" по арендному соглашению с опцией обязательного выкупа контракта при условии, что французы не вылетят из Лиги 1.

Команда украинца заняла 3-е место по итогам сезона-2022/23. За полгода Руслан успел отыграть 23 матча, забить 2 гола и сделать 1 результативную передачу.