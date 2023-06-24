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Цыганков заинтересовал три европейские команды, две из которых регулярно играют в ЛЧ

Наши за границей
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Все представляют португальский чемпионат

Цыганков заинтересовал три европейские команды, две из которых регулярно играют в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков попал в сферу интересов трех европейских клубов. Об этом сообщает португальский инсайдер Альваро Куналь.

Речь идет о "Бенфике", "Порту" и "Браге". Именно они хотят пригласить украинца в свои ряды.

Однако Цыганков не рассматривает вариант смены Ла Лиги на португальский чемпионат. Он хочет остаться в Испании.

Напомним, что Виктор присоединился к "Жироне" в январе этого года. Каталонцы заплатили "Динамо" за переход пять миллионов евро и включили в контракт бонусы по следующей перепродаже.

За 19 матчей Ла Лиги Цыганков забил три гола и отдал шесть ассистов. Его трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту Брага Виктор Цыганков Жирона
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