Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Будет играть за молодежную команду
Фото: instagram.com
Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, подписал контракт с "Уотфордом". 16-летний футболист будет играть за молодежную команду "шершней". До этого футболист занимался в академии "Челси".
При подписании контракта присутствовали отец, Кристен Пазик и старший брат Джордан.
"Уотфорд" выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице. В сезоне 21/22 "шершни" покинули АПЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:instagram.com
Популярное сейчас
- Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет
- Карпаты подписали вингера, который играл в прошлом сезоне за Металлист и Днепр-1
- Бывший нападающий Динамо находится на сборах с российской командой
- Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн