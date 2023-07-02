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Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом

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Будет играть за молодежную команду

Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом

Фото: instagram.com

Новина українською

Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, подписал контракт с "Уотфордом". 16-летний футболист будет играть за молодежную команду "шершней". До этого футболист занимался в академии "Челси".

При подписании контракта присутствовали отец, Кристен Пазик и старший брат Джордан.

"Уотфорд" выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице. В сезоне 21/22 "шершни" покинули АПЛ.

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В статье: Уотфорд
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