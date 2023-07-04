Глеб Бухал сменил команду в Польше

Украинский защитник Глеб Бухал перешел в клуб Первой лиги Польши "Ресовия".

Контракт 27-летннго украинца с клубом рассчитан до 2025 года.

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Последним клубом украинца был польский клуб "Хойничанка", который по итогам сезона вылетел из Первой лиги. Защитник провел 14 матчей в Первой лиге Польши.

Ранее он также выступал за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925", чешскую "Сигму-Б", болгарский "Хебир".