Глеб Бухал сменил команду в Польше
Теперь украинец будет играть за Ресовию
cwks-resovia.pl
Украинский защитник Глеб Бухал перешел в клуб Первой лиги Польши "Ресовия".
Контракт 27-летннго украинца с клубом рассчитан до 2025 года.
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Последним клубом украинца был польский клуб "Хойничанка", который по итогам сезона вылетел из Первой лиги. Защитник провел 14 матчей в Первой лиге Польши.
Ранее он также выступал за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925", чешскую "Сигму-Б", болгарский "Хебир".
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Источник:Ресовія
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