  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Глеб Бухал сменил команду в Польше
В тренде

Глеб Бухал сменил команду в Польше

Наши за границей
(1 голосов)

Теперь украинец будет играть за Ресовию

Глеб Бухал сменил команду в Польше

cwks-resovia.pl

Новина українською

Украинский защитник Глеб Бухал перешел в клуб Первой лиги Польши "Ресовия".

Контракт 27-летннго украинца с клубом рассчитан до 2025 года.

Читайте такжеПатрик Виейра будет тренировать клуб Эдуарда Соболя

Последним клубом украинца был польский клуб "Хойничанка", который по итогам сезона вылетел из Первой лиги. Защитник провел 14 матчей в Первой лиге Польши.

Ранее он также выступал за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925", чешскую "Сигму-Б", болгарский "Хебир".

По теме
yellow-arrow
Экс-динамовец Соль подписал контракт с кипрским клубом
yellow-arrow
Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, - источник
yellow-arrow
Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Глеб Бухал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ресовія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2023 в 00:29
Уявляю, у якій команді б він грав, якби не "бухал"..))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде