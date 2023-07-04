Экс-хавбек Руха покинул Пюник
Роман Карасюк стал свободным агентом
instagram.com/pyunik_fc
Украинский полузащитник Роман Карасюк покинул "Пюник" в статусе свободного агента. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
32-летний Карасюк перебрался в армянскую команду в августе 2022 года. В общей сложности он провел 27 матчей во всех турнирах. На его счету - 1 результативная передача.
Напомним, за свою карьеру полузащитник также выступал за "Волынь", "Сталь", "Верес", венгерскую "Кишварду" и "Рух". Портал Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.
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