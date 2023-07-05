Марлон не планирует возвращаться в Шахтер. Игроком интересуется Панатинаикос
Защитник прошлый сезон провел в Монце
shakhtar.com
Защитник "
Как сообщает греческое издание Sport24, к игроку проявляет интерес "Панатинаикос".
Сам игрок также якобы не против попробовать свои силы в Греции.
Напомним, что "Панатинаикос" является соперником "Днепра-1" в квалификации Лиги чемпионов.
Прошлый сезон провел в "Монце", за которую провел 26 поединков без результативных действий.
Также отметим, что контракт Марлона с "горняками" рассчитан до лета 2026 года.
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