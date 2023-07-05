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Марлон не планирует возвращаться в Шахтер. Игроком интересуется Панатинаикос

Наши за границей
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Защитник прошлый сезон провел в Монце

Марлон не планирует возвращаться в Шахтер. Игроком интересуется Панатинаикос

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон не планирует возвращаться в Украину, и следующий сезон, воспользовавшись правилом УЕФА, также планирует провести в Европе, продлив приостановку контракта с "горняками" еще на год.

Как сообщает греческое издание Sport24, к игроку проявляет интерес "Панатинаикос".

Сам игрок также якобы не против попробовать свои силы в Греции.

Напомним, что "Панатинаикос" является соперником "Днепра-1" в квалификации Лиги чемпионов.

Прошлый сезон провел в "Монце", за которую провел 26 поединков без результативных действий.

Также отметим, что контракт Марлона с "горняками" рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Шахтер (Донецк) Марлон Монца
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Источник:
sport24

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