Марлон не планирует возвращаться в Шахтер. Игроком интересуется Панатинаикос

Защитник " Шахтера " Марлон не планирует возвращаться в Украину, и следующий сезон, воспользовавшись правилом УЕФА, также планирует провести в Европе, продлив приостановку контракта с "горняками" еще на год.

Как сообщает греческое издание Sport24, к игроку проявляет интерес "Панатинаикос".

Сам игрок также якобы не против попробовать свои силы в Греции.

Напомним, что "Панатинаикос" является соперником "Днепра-1" в квалификации Лиги чемпионов.

Прошлый сезон провел в "Монце", за которую провел 26 поединков без результативных действий.

Также отметим, что контракт Марлона с "горняками" рассчитан до лета 2026 года.