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Кочергин забил за Ракув в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

В ворота эстонской Флоры

Кочергин забил за Ракув в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. ВИДЕО

Фото: rakowczestochowa

UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них чемпион Польши "Ракув" противостоит чемпиону Эстонии "Флоре".

Счет в этом матче был открыт на 54-й минуте. Его автором стал украинец Владислав Кочергин. Он подхватил мяч в свободной зоне и удачно пробил с радиуса штрафной.

Отметим, что для Кочергина это первый гол в этом сезоне, но и первый официальный матч в этом футбольном году. Также добавим, что Владислав был вызван в сборную Украины на ее последний на данный момент времени сбор.

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В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд Владислав Кочергин
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