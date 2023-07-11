Кочергин забил за Ракув в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. ВИДЕО

Продолжаются первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них чемпион Польши "Ракув" противостоит чемпиону Эстонии "Флоре".

Счет в этом матче был открыт на 54-й минуте. Его автором стал украинец Владислав Кочергин. Он подхватил мяч в свободной зоне и удачно пробил с радиуса штрафной.

Отметим, что для Кочергина это первый гол в этом сезоне, но и первый официальный матч в этом футбольном году. Также добавим, что Владислав был вызван в сборную Украины на ее последний на данный момент времени сбор.