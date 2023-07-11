Кочергин забил за Ракув в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. ВИДЕО
В ворота эстонской Флоры
Фото: rakowczestochowa
Продолжаются первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них чемпион Польши "Ракув" противостоит чемпиону Эстонии "Флоре".
Счет в этом матче был открыт на 54-й минуте. Его автором стал украинец Владислав Кочергин. Он подхватил мяч в свободной зоне и удачно пробил с радиуса штрафной.
Отметим, что для Кочергина это первый гол в этом сезоне, но и первый официальный матч в этом футбольном году. Также добавим, что Владислав был вызван в сборную Украины на ее последний на данный момент времени сбор.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- МИД разыскал украинца, которого не пустили на рейс Wizz Air. Он не военный и не ветеран. ФОТО
- Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список
- Ранее его трехсотили. В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта
- "И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
- 22:58 Зарубежные ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает
- 23:23 Зарубежные ЛК. Экс-игрок Днепра-1 забил за боснийцев, Кочергин снова зажигает, Макаренко единственный среди украинцев играл за Фехервар
- 23:05 Зарубежные ЛК. Команда Кочергина снова побеждает, крах украинизированной Кишварды, Славия справилась без Качарабы
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн