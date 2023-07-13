Макаренко стал партнером Беседина в казахстанском Ордабасы
Украинский хавбек перебрался в чемпионат Казахстана
фК Ордабасы
27-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко подписал контракт с казахстанским клубом "Ордабасы", о чем официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба.
Срок и условия соглашения с украинцем не разглашаются.
Напомним, что а конце сезона Макаренко покинул венгерский "Фехервар", за который выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне украинец забил два гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.
В Украине Евгений Макаренко выступал за "Динамо" и "Говерлу". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.
"Ордабасы" занимает второе место в чемпионате Казахстана.
В начале июля казахстанский клуб
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