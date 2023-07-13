  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Макаренко стал партнером Беседина в казахстанском Ордабасы
В тренде

Макаренко стал партнером Беседина в казахстанском Ордабасы

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинский хавбек перебрался в чемпионат Казахстана

Макаренко стал партнером Беседина в казахстанском Ордабасы

фК Ордабасы

Новина українською

27-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко подписал контракт с казахстанским клубом "Ордабасы", о чем официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

Срок и условия соглашения с украинцем не разглашаются.

Напомним, что а конце сезона Макаренко покинул венгерский "Фехервар", за который выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне украинец забил два гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

В Украине Евгений Макаренко выступал за "Динамо" и "Говерлу". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

"Ордабасы" занимает второе место в чемпионате Казахстана.

В начале июля казахстанский клуб усилился украинским экс-форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который ранее был партнером Макаренко по киевской команде и летом покинул столичный клуб, досрочно расторгнув контракт.

По теме
yellow-arrow
Кочергин: Гол в квалификации Лиги чемпионов? Он обычный на вкус
yellow-arrow
Ярмолюк отыграл тайм за Брентфорд в спарринге
yellow-arrow
Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ордабасы

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде