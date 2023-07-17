Украинский защитник, который поиграл и за Шахтер и за Динамо, перешел в команду 3-го испанского дивизиона

22-летний украинский защитник Алан Аусси, который успел поиграть и за "Шахтер" и за " Динамо ", подписал контракт с испанским клубом"Понферрадина".

Об этом Алан сообщил в соцсетях.

"Я рад сообщить вам, что я подписал контракт с "Понферрадиной"

Это был очень тяжелый год, операции, возвращение и теперь новая глава. Я благодарен всем, кто был со мной в самую темную ночь, всем родным и друзьям, которые помогли мне в трудное для меня время", – написал Аусси в Инстаграме.

Клуб"Понферрадина" по итогам предыдущего сезона-2022/2023 лишилась места в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.

Аусси ранее также защищал цвета чешского"Слована" из Либерец, белорусского"Торпедо-БелАЗ" и армянского"Пюника".