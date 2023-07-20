Кварцяный: Зинченко родился у ангела, и Бог его считал своим сыном

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал игру футболиста лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александра Зинченко.

“Зинченко очень хороший футболист – исключение из правил. Он родился у ангела, и Бог его считал своим сыном. Кроме мастерства, Зинченко имеет харизму и фарт, что тоже очень важно. Видно, он порядочный, интеллектуальный и открытый парень. Такой футболист будет играть в любой команде”, – сказал Кварцяный.