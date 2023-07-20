Кварцяный: Зинченко родился у ангела, и Бог его считал своим сыном
Был бы капитаном в "Волыни" Кварцяного?
фото - twitter.com/Arsenal
Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал игру футболиста лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александра Зинченко.
“Зинченко очень хороший футболист – исключение из правил. Он родился у ангела, и Бог его считал своим сыном. Кроме мастерства, Зинченко имеет харизму и фарт, что тоже очень важно. Видно, он порядочный, интеллектуальный и открытый парень. Такой футболист будет играть в любой команде”, – сказал Кварцяный.
Напомним, что прошлым летом "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. В своем первом сезоне в составе "канониров" Александр провел 33 матча, отличившись одним голом и двумя ассистами.
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