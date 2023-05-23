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Кварцяный: Мудрику нужно улучшить скоростную технику и уметь держать мяч в ногах, как Месси

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Виталий Владимирович высказал свое мнение об украинских легионерах в Европе

Кварцяный: Мудрику нужно улучшить скоростную технику и уметь держать мяч в ногах, как Месси

фото - Getty Images

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением об игре украинских легионеров в Европе.

– Давайте поговорим о наших легионерах. Как вам игра Цыганкова?

– Цыганков ‒ хороший футболист, хоть я люблю мощных. Но заиграть в испанском чемпионате не каждому дано. Рад, что у него получилось. Думаю, он уже достоин перейти в более сильную команду, чем "Жирона".

– Что скажете о Зинченко, который в этом сезоне был близок к триумфу в АПЛ с "Арсеналом", но в итоге завоевал серебряные медали?

– Зинченко – это футболист высокого класса. Слабый игрок никогда не будет играть в основе "Манчестер Сити" и "Арсенала". У него есть характер, и он лидер в раздевалке "канониров". Видно, что Александр постоянно работает над собой и выжимает максимум. Он фанатичный сверхпрофессионал.

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– Мудрик в "Челси" до сих пор без забитых голов и болельщики Челси уже начинают писать в его адрес жесткие комментарии.

– Мудрик просто попал не в ту команду. Он мне всегда нравился. Ему нужно улучшить скоростную технику и уметь держать мяч в ногах, как Месси. Думаю, Миша над этим работает. Футбольный интеллект у него есть. Почему-то тренеры "Челси" тормозят в доверии к нему, Мудрику нужно больше играть. Он редкий талант и думаю, еще проявит себя, просто Мише нужно найти своего тренера.

– Непростая ситуация у Лунина в "Реале". При здоровом Куртуа он не получает шансов в основе, а когда выходил, то выглядел неуверенно. Ему стоит оставаться в королевском клубе или нужно искать другую команду?

– Большой плюс, что он находится в системе "Реала" и имеет возможность тренироваться с лучшими игроками мира. Лунин должен проявлять еще больше усилий и иметь свой фарт. В начале сезона он неплохо отыграл за "Реал", отстоял на ноль несколько матчей, а сейчас – как выйдет, так и пенка.

Лунин еще не набрался опыта и растерял фарт. Расцвет любого футболиста происходит в 26-28 лет, поэтому у Лунина еще есть время. Я считаю, что ему не нужно опускать руки, надо ждать свой шанс. "Реал" на дороге не валяется, а уйти в другую команду можно всегда.

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В статье: Виталий Кварцяный Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона Михаил Мудрик
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Источник:
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