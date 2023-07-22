Кухаревич: Шотландцы до сих пор пишут мне, чтобы я оставался в Хиберниане

Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал о фан-базе шотландского "Хиберниана", за который он выступал в прошлом сезоне.

“Она очень большая, они до сих пор мне пишут в Инстаграмме, чтобы я оставался. Это еще не закрытый разговор, есть вероятность, что я останусь, все возможно. “Хиберниан” – команда с историей. Очень много болельщиков. Поддержка безумна. В первый раз у меня такие фанаты были. Бывало, что выезд недалеко, и наших болельщиков могло быть больше местных. Приезжали по две-три тысячи. И мы играли на выезде, как дома. Это было впервые, прямо – шок”, - сказал Кухаревич.

Нападающий выступал за "Хиберниан" на правах аренды с 1 сентября прошлого года по 30 июня этого года. Значительную часть времени он провел в лазарете, однако все равно провел 15 матчей, отличившихся пятью голами и одним ассистом.

Полноценные права на футболиста принадлежат французскому "Труа". Контракт Кухаревича с клубом рассчитан до лета 2026 года.