Сарнавский подписал контракт с Лехией из Гданьска

28-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше.

Кипер подписал контракт с "Лехией" из Гданьска. Условия соглашения польский клуб не афиширует.

Напомним, что последней командой Сарнавского был "Кривбасс", который кипер покинул этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне Богдан провел 17 матчей за криворожский клуб, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.

За свою карьеру Богдан также успел поиграть за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", "Ворсклу", "Верес", "Львов", "Днепр-1" и "Хапоэль" Тель-Авив.