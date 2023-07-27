Сарнавский подписал контракт с Лехией из Гданьска
Кипер трудоустроился за границей
lechia.pl
28-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше.
Кипер подписал контракт с "Лехией" из Гданьска. Условия соглашения польский клуб не афиширует.
Напомним, что последней командой Сарнавского был "Кривбасс", который кипер покинул этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне Богдан провел 17 матчей за криворожский клуб, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.
За свою карьеру Богдан также успел поиграть за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", "Ворсклу", "Верес", "Львов", "Днепр-1" и "Хапоэль" Тель-Авив.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Лехия
Популярное сейчас
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Ворскла - Дила. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 27.07.2023
- Сегодня стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dok2018 (DNEPR)
27.07.2023 в 22:24
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
27.07.2023 в 21:59
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн