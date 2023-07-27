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Сарнавский подписал контракт с Лехией из Гданьска

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Кипер трудоустроился за границей

Сарнавский подписал контракт с Лехией из Гданьска

lechia.pl

Новина українською

28-летний украинский голкипер Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше.

Кипер подписал контракт с "Лехией" из Гданьска. Условия соглашения польский клуб не афиширует.

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Напомним, что последней командой Сарнавского был "Кривбасс", который кипер покинул этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне Богдан провел 17 матчей за криворожский клуб, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.

За свою карьеру Богдан также успел поиграть за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", "Ворсклу", "Верес", "Львов", "Днепр-1" и "Хапоэль" Тель-Авив.

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В статье: Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск)
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Источник:
Лехия

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Комментарии (2)
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dok2018 (DNEPR)
27.07.2023 в 22:24
Ну і як він виїде? Як волонтер? Цікаво......
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Грязный Гаррик (C)
27.07.2023 в 21:59
Очередной раз вопрос «как»?Ну да ладно,удачи,в Украине футбола(нормального) не будет долгое время.
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