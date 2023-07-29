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Тренер Клужа: Наш клуб – это правильный выбор, чтобы реанимировать карьеру Коноплянки, но это будет нелегко

Наши за границей
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Коуч говорит, что у него достаточно хороших игроков атаки

Тренер Клужа: Наш клуб – это правильный выбор, чтобы реанимировать карьеру Коноплянки, но это будет нелегко

Новина українською

Главный тренер "Клужа" Андреа Мандорлини высказался о новичке румынской команды Евгении Коноплянке.

"На сегодняшний день я видел Коноплянку только один раз в работе. Он тренировался отдельно. Думаю, его карьера говорит сама за себя. Не знаю, как он будет выступать сейчас, но это игрок, у которого были хорошие и не очень периоды.

Коноплянка хотел остаться в игре. Думаю, что "Клуж" - это правильный выбор, чтобы реанимировать его карьеру, но это будет нелегко. У меня много хороших игроков в атаке. Он должен стать тем футболистом, каким был раньше", – сказал Мандорлини.

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В статье: Евгений Коноплянка Клуж
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Источник:
prosport.ro

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