Тренер Клужа: Наш клуб – это правильный выбор, чтобы реанимировать карьеру Коноплянки, но это будет нелегко
Коуч говорит, что у него достаточно хороших игроков атаки
Главный тренер "Клужа" Андреа Мандорлини высказался о новичке румынской команды Евгении Коноплянке.
"На сегодняшний день я видел Коноплянку только один раз в работе. Он тренировался отдельно. Думаю, его карьера говорит сама за себя. Не знаю, как он будет выступать сейчас, но это игрок, у которого были хорошие и не очень периоды.
Коноплянка хотел остаться в игре. Думаю, что "Клуж" - это правильный выбор, чтобы реанимировать его карьеру, но это будет нелегко. У меня много хороших игроков в атаке. Он должен стать тем футболистом, каким был раньше", – сказал Мандорлини.
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Источник:prosport.ro
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