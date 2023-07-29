Цыганков делает гол+ассист в товарищеском матче против Блэкберна

Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе "Жироны" на матч против "Блэкберна" в рамках товарищеской встречи в первом тайме делает 1+1. Сначала украинский вингер отдал передачу на Стуани, который реализовал момент на 24 минуте.

Позже и сам Виктор отличился забитым мячом. Через 6 минут после ассиста, 25-летний футболист замкнул передачу партнера, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Позже англичане смогли отыграть 1 мяч. После первого тайма счет 2:1 в пользу каталонского клуба.