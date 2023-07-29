Цыганков делает гол+ассист в товарищеском матче против Блэкберна
В первом тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Цыганков, который
Позже и сам Виктор отличился забитым мячом. Через 6 минут после ассиста, 25-летний футболист замкнул передачу партнера, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
Позже англичане смогли отыграть 1 мяч. После первого тайма счет 2:1 в пользу каталонского клуба.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Удачный дебют Полесья в УПЛ, отстранение Ювентуса, победа Карпат. Главные новости за 28-е июля
- Зарплата Коноплянки в ЧФР не будет "заоблачной". СМИ назвали сумму
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн