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Цыганков делает гол+ассист в товарищеском матче против Блэкберна

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В первом тайме

Цыганков делает гол+ассист в товарищеском матче против Блэкберна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе "Жироны" на матч против "Блэкберна" в рамках товарищеской встречи в первом тайме делает 1+1. Сначала украинский вингер отдал передачу на Стуани, который реализовал момент на 24 минуте.

Позже и сам Виктор отличился забитым мячом. Через 6 минут после ассиста, 25-летний футболист замкнул передачу партнера, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Позже англичане смогли отыграть 1 мяч. После первого тайма счет 2:1 в пользу каталонского клуба.

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В статье: Блэкберн Роверс Жирона
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