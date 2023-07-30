Может сменить Грецию на Кипр. Чигринский заинтересовал АЭЛ – источник

Украинский защитник Дмитрий Чигринский может вскоре сменить команду. Защитник заинтересовал АЭЛ Лимасол, сообщает ресурс legioners.ua.

Пока известно лишь о том, что киприоты проявляют интерес к Чигринскому.

Последним клубом украинца был "Ионикос". Контракт защитника был рассчитан до лета 2024 года, однако в прошлом сезоне команды вылетела из высшего дивизиона – это активизировало опцию разрыва сделки. В настоящее время Дмитрий является свободным агентом.

АЭЛ в розыгрыше чемпионата Кипра 22/23 гг. занял девятое место. За эту команду в прошлом сезоне выступал другой украинский центрбек. Кристиан Биловар играл за клуб из Лимассола на правах аренды.