Может сменить Грецию на Кипр. Чигринский заинтересовал АЭЛ – источник
В прошлом сезоне там играл другой украинский центрбек
Украинский защитник Дмитрий Чигринский может вскоре сменить команду. Защитник заинтересовал АЭЛ Лимасол, сообщает ресурс legioners.ua.
Пока известно лишь о том, что киприоты проявляют интерес к Чигринскому.
Последним клубом украинца был "Ионикос". Контракт защитника был рассчитан до лета 2024 года, однако в прошлом сезоне команды вылетела из высшего дивизиона – это активизировало опцию разрыва сделки. В настоящее время Дмитрий является свободным агентом.
АЭЛ в розыгрыше чемпионата Кипра 22/23 гг. занял девятое место. За эту команду в прошлом сезоне выступал другой украинский центрбек. Кристиан Биловар играл за клуб из Лимассола на правах аренды.
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