Говорил странные вещи о флаге Украины: Вакулко рассказал о неоднозначном тренере в Риге
Мол, поддержка Украины отвлекает от футбола
rigafc.lv
Новичок "Кривбасса" Юрий Вакулко после двух проведенных лет в ФК "Рига" вспомнил, как относились к Украине в его клубе.
"Рига" всегда помогала украинцам. С первых дней войны я на матче всегда выходил с флагом Украины – ни у кого не было никаких вопросов.
Но потом пришел новый тренер, который начал говорить странные вещи: мол, то, что я выхожу с флагом, отвлекает меня от футбола, мешает сконцентрироваться…” - сказал Вакулко
Также Юрий отметил, что рад вернуться в Украину.
“Очень рад вернуться в Украину, увидеть родителей. За время войны я здесь впервые – хочу выступать дома и радовать болельщиков своей игрой”, – добавил полузащитник.
Вакулко провел в чемпионате Латвии два года. В общей сложности за "Ригу" он сыграл 47 матчей, отличившись восемью результативными действиями (6+2).
Популярное сейчас
- Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб
- Поражение Зари, победа Шахтера, освобождение Назаренко. Главные новости за 29 июля
- Цыганков сделал игру. Блэкберн - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме