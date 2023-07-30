Говорил странные вещи о флаге Украины: Вакулко рассказал о неоднозначном тренере в Риге

Новичок "Кривбасса" Юрий Вакулко после двух проведенных лет в ФК "Рига" вспомнил, как относились к Украине в его клубе.

"Рига" всегда помогала украинцам. С первых дней войны я на матче всегда выходил с флагом Украины – ни у кого не было никаких вопросов. Но потом пришел новый тренер, который начал говорить странные вещи: мол, то, что я выхожу с флагом, отвлекает меня от футбола, мешает сконцентрироваться…” - сказал Вакулко

Также Юрий отметил, что рад вернуться в Украину.

“Очень рад вернуться в Украину, увидеть родителей. За время войны я здесь впервые – хочу выступать дома и радовать болельщиков своей игрой”, – добавил полузащитник.

Вакулко провел в чемпионате Латвии два года. В общей сложности за "Ригу" он сыграл 47 матчей, отличившись восемью результативными действиями (6+2).