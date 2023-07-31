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Кухаревич перейдет в английский Суонси, - источник

Наши за границей
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(1 голосов)

Журналисты пишут, что украинец отправится в Чемпионшип

Кухаревич перейдет в английский Суонси, - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард французского "Труа" Николай Кухаревич перейдет в "Суонси". Об этом пишет журналист Эндрю Тодос.

Условий трансфера источник не дает.

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При этом отмечается, что Кухаревичем интересовались английский "Плимут", польский "Ракув" и несколько бельгийских клубами.

22-летний форвард в прошлом сезоне играл в аренде за шотландский "Хиберниан" (15 матчей, 5 голов, 1 ассист) и бельгийский "Левен" (4 матча). Сегодня он в Инстаграме попрощался с болельщиками "Хиберниана".

"Свонси" играет в Чемпионшипе, где в прошлом сезоне команда заняла десятое место. "Труа" в прошлом сезоне занял 19 место во французской Лиге 1 и вылетел в низший дивизион.

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В статье: Труа Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
Zorya Londonsk

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 21:44
Николу бы в Динамо...мог бы заиграть в нашем чемпике...
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