Кухаревич перейдет в английский Суонси, - источник
Журналисты пишут, что украинец отправится в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард французского "Труа" Николай Кухаревич перейдет в "Суонси". Об этом пишет журналист Эндрю Тодос.
Условий трансфера источник не дает.
При этом отмечается, что Кухаревичем интересовались английский "Плимут", польский "Ракув" и несколько бельгийских клубами.
22-летний форвард в прошлом сезоне играл в аренде за шотландский "Хиберниан" (15 матчей, 5 голов, 1 ассист) и бельгийский "Левен" (4 матча). Сегодня он в Инстаграме попрощался с болельщиками "Хиберниана".
"Свонси" играет в Чемпионшипе, где в прошлом сезоне команда заняла десятое место. "Труа" в прошлом сезоне занял 19 место во французской Лиге 1 и вылетел в низший дивизион.
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