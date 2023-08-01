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Сыч: Сумма отступных более двух миллионов евро была не по карману Кортрейку

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Защитник вернулся в Рух

Сыч: Сумма отступных более двух миллионов евро была не по карману Кортрейку

Фото: Instagram

Новина українською

22-летний защитник Алексей Сыч, который после годичной аренды в бельгийском "Кортрейке" вернулся в "Рух", рассказал о своем периоде в Бельгии.

– Сезон, проведенный в Бельгии, был полезен для меня. А накопленный международный опыт, убежден, пригодится "Руху".

– Почему "Кортрейк" отказался выкупить твой контракт?

– В условиях сотрудничества была прописана опция, что когда я сыграю за "Кортрейк" указанное количество поединков, то он обязан выкупить контракт. К сожалению, из-за травмы этого показателя я не достиг. Тогда еще оставался другой вариант: моя игра устраивает "Кортрейк", и он по собственной инициативе покупает меня. Этого не случилось.

– На твой взгляд, почему?

– "Кортрейк" – футбольный клуб со скромными финансовыми возможностями. И прописанная в контракте сумма отступных – более двух миллионов евро – была ему не по карману. Потому и пришлось возвращаться во Львов.

– Надолго?

– У меня контракт с "Рухом" до 30 июня 2025 года. Все зависит от решения клубного руководства. Пока что стараюсь своей игрой приносить пользу "Руху". А что будет завтра – увидим.

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В статье: Рух (Львов) Кортрейк Алексей Сыч
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Источник:
sport.ua

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