Сыч: Сумма отступных более двух миллионов евро была не по карману Кортрейку
Защитник вернулся в Рух
Фото: Instagram
22-летний защитник Алексей Сыч, который после годичной аренды в бельгийском "Кортрейке" вернулся в "
– Сезон, проведенный в Бельгии, был полезен для меня. А накопленный международный опыт, убежден, пригодится "Руху".
– Почему "Кортрейк" отказался выкупить твой контракт?
– В условиях сотрудничества была прописана опция, что когда я сыграю за "Кортрейк" указанное количество поединков, то он обязан выкупить контракт. К сожалению, из-за травмы этого показателя я не достиг. Тогда еще оставался другой вариант: моя игра устраивает "Кортрейк", и он по собственной инициативе покупает меня. Этого не случилось.
– На твой взгляд, почему?
– "Кортрейк" – футбольный клуб со скромными финансовыми возможностями. И прописанная в контракте сумма отступных – более двух миллионов евро – была ему не по карману. Потому и пришлось возвращаться во Львов.
– Надолго?
– У меня контракт с "Рухом" до 30 июня 2025 года. Все зависит от решения клубного руководства. Пока что стараюсь своей игрой приносить пользу "Руху". А что будет завтра – увидим.
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