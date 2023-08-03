Тете: Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу

Вингер "Шахтера" Тете высказался относительно своей дальнейшей карьеры.

"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.

Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", – сказал Тете.