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Тете: Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу

Наши за границей
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Но пока что ничего не ясно

Тете: Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете высказался относительно своей дальнейшей карьеры.

Читайте такжеИсточник: Тете разорвал контракт с Шахтером и провел переговоры с Фенербахче

"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.

Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", – сказал Тете.

Ранее была информация, что Тете расторг контракт с "Шахтером" и провел встречу с представителями "Фенербахче".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Тете
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