Тете: Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу
Но пока что ничего не ясно
Фото: Александр Приходько
Вингер "Шахтера" Тете высказался относительно своей дальнейшей карьеры.
"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.
Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", – сказал Тете.
Ранее была информация, что Тете расторг контракт с "Шахтером" и провел встречу с представителями "Фенербахче".
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