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Кухаревич начал первый матч в Чемпионшипе в запасе

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"Лебеди" играют против "Бирмингема"

Кухаревич начал первый матч в Чемпионшипе в запасе

swanseacity.com

Новина українською

В рамках 1-го тура английского Чемпионшипа "Суонси" на своем поле принимает "Бирмингем".

Николай Кухаревич не попал в стартовый состав лебедей на эту игру. Украинский нападающий начал этот поединок на скамье запасных хозяев поля.

Напомним, 22-летний нападающий перешел в "Суонсе" 31 июля, подписав контракт по схеме 3+1.

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В статье: Суонси Николай Кухаревич
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