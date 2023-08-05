Кухаревич начал первый матч в Чемпионшипе в запасе
"Лебеди" играют против "Бирмингема"
swanseacity.com
В рамках 1-го тура английского Чемпионшипа "Суонси" на своем поле принимает "Бирмингем".
Николай Кухаревич не попал в стартовый состав лебедей на эту игру. Украинский нападающий начал этот поединок на скамье запасных хозяев поля.
Напомним, 22-летний нападающий перешел в "Суонсе" 31 июля, подписав контракт по схеме 3+1.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сикан не хочет оставаться в Шахтере, несмотря на повышение зарплаты
- Ночью в районе Керченского моста взорван крупный нефтяной танкер РФ SIG. ФОТО, ВИДЕО
- Победа Динамо, торги по Лунину, возвращение Чигринского. Главные новости за 4 августа
- Интеру за 3-4 млн предложили подписать Лунина
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн