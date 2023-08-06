Малиновский согласился вернуться в клуб Серии А
Команда ниже по статусу за "Аталанту"
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
Руслан Малиновский максимально близок к уходу из "Марселя". Об этом сообщает портал Foot Mercato.
Украинский хавбек дал согласие перейти в итальянский "Торино". "Быки" предлагают "провансальцам" соглашение в формате аренды с правом выкупа за 10 млн евро. Сам 30-летний полузащитник хочет вернуться в Серию А. Напомним, в Италии Руслан выступал за "Аталанту".
"Торино" надеется оформить трансфер в ближайшее время, а именно в течение 72 часов.
Примечательно, что вчера этот же источник информировал, что турецкий "Бешикташ" сделал "Марселю" первое официальное предложение относительно украинца.
В прошлом сезоне чемпионата Франции Малиновский отыграл 20 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.
Прошлый сезон Серии А "Торино" завершил на 10-й позиции.
Популярное сейчас
- Женская сборная США сложила полномочия чемпиона мира по футболу
- На женском Чемпионате мира сформирована первая четвертьфинальная пара
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Англии на 06.08.2023
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО