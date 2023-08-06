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Малиновский согласился вернуться в клуб Серии А

Наши за границей
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(1 голосов)

Команда ниже по статусу за "Аталанту"

Малиновский согласился вернуться в клуб Серии А

Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG

Новина українською

Руслан Малиновский максимально близок к уходу из "Марселя". Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Украинский хавбек дал согласие перейти в итальянский "Торино". "Быки" предлагают "провансальцам" соглашение в формате аренды с правом выкупа за 10 млн евро. Сам 30-летний полузащитник хочет вернуться в Серию А. Напомним, в Италии Руслан выступал за "Аталанту".

"Торино" надеется оформить трансфер в ближайшее время, а именно в течение 72 часов.

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Примечательно, что вчера этот же источник информировал, что турецкий "Бешикташ" сделал "Марселю" первое официальное предложение относительно украинца.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Малиновский отыграл 20 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Прошлый сезон Серии А "Торино" завершил на 10-й позиции.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Торино (Турин)
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Источник:
Foot Mercato

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.08.2023 в 19:56
Все правильно робить, італійський чемп його
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