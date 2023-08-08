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Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО

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Украинец и итальянец пересеклись на матче Game4Ukraine

Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик опубликовал в соцсетях совместную фотографию с легендой клуба Джанфранко Дзолой.

5 августа итальянец принял участие в благотворительном матче "Game4Ukraine", который состоялся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Видимо, после этого матча Мудрик и сделал фото:

"Счастлив встретить тебя, легенда", – написал украинец.

Интересно, что в феврале Дзола расхваливал Мудрика и заявлял, что он достигнет успеха в составе лондонцев:

"Не суди игрока по тому, что он делает сейчас, суди по тому, что он может делать. Глядя на него, я думаю: "Ого, он будет отличным игроком". Возможно, не сейчас, но впереди у него достойное будущее", – говорил тогда Дзола.

Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО - изображение 1
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В статье: Джанфранко Дзола Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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