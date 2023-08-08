Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
Украинец и итальянец пересеклись на матче Game4Ukraine
фото - Getty Images
Украинский вингер "
5 августа итальянец принял участие в благотворительном матче "Game4Ukraine", который состоялся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Видимо, после этого матча Мудрик и сделал фото:
"Счастлив встретить тебя, легенда", – написал украинец.
Интересно, что в феврале Дзола расхваливал Мудрика и заявлял, что он достигнет успеха в составе лондонцев:
"Не суди игрока по тому, что он делает сейчас, суди по тому, что он может делать. Глядя на него, я думаю: "Ого, он будет отличным игроком". Возможно, не сейчас, но впереди у него достойное будущее", – говорил тогда Дзола.
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