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Франция, Лига 2. Бордо Игнатенко уступил ФК По 0:3. Украинец отыграл больше тайма

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Команда украинца разгромно проигрывает

Франция, Лига 2. Бордо Игнатенко уступил ФК По 0:3. Украинец отыграл больше тайма

Фото: L`Equipe

UA-Футбол
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В первом туре французской Лиги 2 "Бордо", за который выступает украинец Даниил Игнатенко, разгромно уступил на выезде, победу праздновали хозяева ФК По 3:0

Украинский полузащитник провел на поле 65 минут и был заменен при счете 2:0, получил довольно низкую оценку за игру 6.4

В прошлом сезоне украинец провел за "Бордо" 35 матчей, забил 2 гола, и однажды ассистировал, 12 раз получил желтую карточку. Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" зимой 2022-го года. Ранее выступал, в частности, за "Мариуполь" и "Ференцварош".

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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