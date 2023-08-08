Франция, Лига 2. Бордо Игнатенко уступил ФК По 0:3. Украинец отыграл больше тайма

В первом туре французской Лиги 2 "Бордо", за который выступает украинец Даниил Игнатенко, разгромно уступил на выезде, победу праздновали хозяева ФК По 3:0

Украинский полузащитник провел на поле 65 минут и был заменен при счете 2:0, получил довольно низкую оценку за игру 6.4

В прошлом сезоне украинец провел за "Бордо" 35 матчей, забил 2 гола, и однажды ассистировал, 12 раз получил желтую карточку. Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" из "Шахтера" зимой 2022-го года. Ранее выступал, в частности, за "Мариуполь" и "Ференцварош".