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Кухаревич дебютировал за Суонси

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Форвард вышел на замену в матче Кубка английской лиги

Кухаревич дебютировал за Суонси

swanseacity.com

Новина українською

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за "Суонси".

Команда украинца встречалась с "Нортхэмптоном" (3:0) в рамках 1/64 Кубка английской лиги. Кухаревич вышел на замену на 81-й минуте вместо Кайла Нотона. Счет к тому моменту уже был сделан.

Напомним, 22-летний Кухаревич перешел в "Суонси" из "Труа" в конце июля. Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.

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В статье: Нортхэмптон Суонси Николай Кухаревич
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