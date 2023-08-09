Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за "Суонси".

Команда украинца встречалась с "Нортхэмптоном" (3:0) в рамках 1/64 Кубка английской лиги. Кухаревич вышел на замену на 81-й минуте вместо Кайла Нотона. Счет к тому моменту уже был сделан.

Напомним, 22-летний Кухаревич перешел в "Суонси" из "Труа" в конце июля. Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.