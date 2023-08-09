Кухаревич дебютировал за Суонси
Форвард вышел на замену в матче Кубка английской лиги
swanseacity.com
Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за "Суонси".
Команда украинца встречалась с "Нортхэмптоном" (3:0) в рамках 1/64 Кубка английской лиги. Кухаревич вышел на замену на 81-й минуте вместо Кайла Нотона. Счет к тому моменту уже был сделан.
Напомним, 22-летний Кухаревич перешел в "Суонси" из "Труа" в конце июля. Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.
⏰ 81' | ???? 2-0 ????— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 8, 2023
Final change for the Swans ????
???? Kuharevich
⬅️ Naughton
Match centre ???? ???? https://t.co/z9Gi0KiJ6P#SWAvNOR | @Carabao_Cup pic.twitter.com/Lt5FDlaR3j
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