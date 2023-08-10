В Суонси оценили игру украинского нападающего в матче Кубка лиги
Кухаревич дебютировал за британский клуб
Фото: swanseacity.com
Главный тренер "Суонси" Майкл Дафф поделился мнением о дебюте украинского нападающего Николая Кухаревича в матче Кубка лиги против "Нортгемптона" (3:0).
Украинец вышел на замену в конце поединка.
"Для Николая это были первые 10 минут предсезонки. Нам придется проделать массу работы, чтобы научить его играть так, как мы хотим, но это касается всех новых игроков, которые приходят в команду.
Ему нужно наверстать упущенное, чтобы понять наши принципы игры и прессинга, но было здорово увидеть его на поле", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Напомним, Кухаревич перешел в "Суонси" из "Труа" в конце июля. 22-летний форвард подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.
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