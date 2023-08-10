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Украинский защитник подписал контракт с клубом из Гибралтара

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Футболист выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

Украинский защитник подписал контракт с клубом из Гибралтара

Фото: Lynxfcgib

Новина українською

Украинский левый защитник Егор Смирнов продолжит карьеру в Гибралтаре.

27-летний футболист присоединился к команде "Линкс". Сроки соглашения клуб не раскрывает. Согласно данным Transfermarkt, контракт рассчитан на один год, до 30 июня 2024 года.

В последнее время Смирнов выступал за латвийскую "Елгаву". В его активе 1 результативная передача в 6 матчах.

В Украине он известен по выступлениям за "Кристалл", "Авангард", "Черкащину", "Кремень" и "ВПК-Агро". Кроме того, он успел поиграл в Германии, Словении и Чехии.

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В статье: Егор Смирнов
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