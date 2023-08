Украинский защитник подписал контракт с клубом из Гибралтара

Украинский левый защитник Егор Смирнов продолжит карьеру в Гибралтаре.

27-летний футболист присоединился к команде "Линкс". Сроки соглашения клуб не раскрывает. Согласно данным Transfermarkt, контракт рассчитан на один год, до 30 июня 2024 года.

В последнее время Смирнов выступал за латвийскую "Елгаву". В его активе 1 результативная передача в 6 матчах.

В Украине он известен по выступлениям за "Кристалл", "Авангард", "Черкащину", "Кремень" и "ВПК-Агро". Кроме того, он успел поиграл в Германии, Словении и Чехии.

???????? NEW SIGNING ????????

Our last new signing for now comes from Latvia.



Yehor Smirnov is a left back and was playing for FS Jelgava.



Welcome to the Family????#weliveforever #onefamily #lynxfc #lynxgibraltar #newsigning #football #gibraltar pic.twitter.com/VS3DwD6nPp