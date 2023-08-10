Переход Малиновского вТорино под вопросом. В игре присутствует Бешикташ

Переход украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского в "Торино" может сорваться, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "Торино" договрился с украинцем, но все еще не может прийти к консенсусу с французским клкбом.

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Марсельцы требуют дополнительные 1-2 миллиона евро за выкуп футболиста, в то время как у туринцев есть своя позиция.

"Торино" по-прежнему предлагает аренду хавбека за 1 млн евро с правом выкупа за 9, но это предложение уже не устраивает "Марсель".

Также отмечается, что "Марсель" активно общается с турецким "Бешикташем", который также проявляет интерес к украинцу.

Переговоры продолжатся на этой неделе, сам футболист хочет вернуться в Италию.