Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб

" Шахтеру " не интересен хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко, сообщает "ТаТоТаке".

На данный момент переговоры по 27-летнему украинцу ведутся одним из французских клубов.

Что это за клуб, источник не сообщает, но заявляет, что это не "Сент-Этьен", о котором СМИ писали ранее.

Недавно была информация, что "Аталанта" выставила украинца на трансфер – тренерский штаб не рассчитывает на игрока.