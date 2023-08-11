Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб
Будущее украинца пока что покрыто туманом
Getty Images/Global Images Ukraine
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На данный момент переговоры по 27-летнему украинцу ведутся одним из французских клубов.
Что это за клуб, источник не сообщает, но заявляет, что это не "Сент-Этьен", о котором СМИ писали ранее.
Недавно была информация, что "Аталанта" выставила украинца на трансфер – тренерский штаб не рассчитывает на игрока.
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Источник:ТаТоТаке
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Грязный Гаррик (C)
11.08.2023 в 21:52
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