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Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Будущее украинца пока что покрыто туманом

Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтеру" не интересен хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко, сообщает "ТаТоТаке".

На данный момент переговоры по 27-летнему украинцу ведутся одним из французских клубов.

Что это за клуб, источник не сообщает, но заявляет, что это не "Сент-Этьен", о котором СМИ писали ранее.

Недавно была информация, что "Аталанта" выставила украинца на трансфер – тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
11.08.2023 в 21:52
А Днепр-1,Заря?
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