  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кравец: Довбик – это очень качественное приобретение для Жироны.
В тренде

Кравец: Довбик – это очень качественное приобретение для Жироны.

Наши за границей
(1 голосов)

Легенда "Динамо" верит в успех экс-игрока "Днепра-1"

Кравец: Довбик – это очень качественное приобретение для Жироны.

Жирона

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал переход фоварда Артема Довбика из "Днепра-1" в "Жирону".

– Жирона подписала Довбика на замену Валентину Кастельяносу, транзитом через США оказавшемуся в "Лацио". Может форвард профайла Артема полноценно заменить аргентинца?

- В первую очередь хочу поздравить Артема и пожелать ему успехов в "Жироне". Для "Жироны" это очень качественное приобретение. На примере Цыганкова они убедились, что футболисты с украинским паспортом могут ярко проявить себя в Испании.

– На этом этапе, что для Артема будет самым важным? Язык? Быстро адаптироваться к каталонскому менталитету?

- Самое главное – выучить испанский. Несколько лет назад он предпринимал попытку проявить себя в Дании, но по своему потенциалу чемпионат Испании будет по сильнее. Придется много работать и думать на несколько шагов вперед.

Тот опыт, который Артем получил в Дании в плане жизни за границей, должен помочь осознать, которых не стоит повторять в Испании и сосредоточится исключительно на футболе. В Испании все команды хотят играть на мяче, очень хорошо подготовленном в плане тактики.

В бытовых вопросах все будет зависеть от того, как он будет следить за собой. Да, испанцы в повседневной жизни более размеренные, откладывают дела на потом. Это все есть. В плане футбола – совсем другая история. Он попадет в классную атмосферу, футбольную страну. От этого и нужно отталкиваться", – сказал Кравец.

По теме
yellow-arrow
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингем Форест
yellow-arrow
Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
yellow-arrow
Кочергин снова забил за Ракув, но не помог команде взять очки. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде