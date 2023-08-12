Кравец: Довбик – это очень качественное приобретение для Жироны.
Легенда "Динамо" верит в успех экс-игрока "Днепра-1"
Жирона
Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал переход фоварда Артема Довбика из "Днепра-1" в "Жирону".
– Жирона подписала Довбика на замену Валентину Кастельяносу, транзитом через США оказавшемуся в "Лацио". Может форвард профайла Артема полноценно заменить аргентинца?
- В первую очередь хочу поздравить Артема и пожелать ему успехов в "Жироне". Для "Жироны" это очень качественное приобретение. На примере Цыганкова они убедились, что футболисты с украинским паспортом могут ярко проявить себя в Испании.
– На этом этапе, что для Артема будет самым важным? Язык? Быстро адаптироваться к каталонскому менталитету?
- Самое главное – выучить испанский. Несколько лет назад он предпринимал попытку проявить себя в Дании, но по своему потенциалу чемпионат Испании будет по сильнее. Придется много работать и думать на несколько шагов вперед.
Тот опыт, который Артем получил в Дании в плане жизни за границей, должен помочь осознать, которых не стоит повторять в Испании и сосредоточится исключительно на футболе. В Испании все команды хотят играть на мяче, очень хорошо подготовленном в плане тактики.
В бытовых вопросах все будет зависеть от того, как он будет следить за собой. Да, испанцы в повседневной жизни более размеренные, откладывают дела на потом. Это все есть. В плане футбола – совсем другая история. Он попадет в классную атмосферу, футбольную страну. От этого и нужно отталкиваться", – сказал Кравец.
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