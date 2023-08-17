  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А
В тренде

Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Дженоа и Марсель уже договорились, хотя сам игрок еще думает

Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу несколько европейских источников подтверждают информацию о том, что "Марсель" и "Дженоа" договорились между собой по поводу трансфера украинского хавбека Руслана Малиновского.

Впрочем, также пара инсайдеров пишут о том, что согласие самого 30-летнего украинца еще не получено, и более того, его вообще может не быть.

Так, французский журналист Санти Ауна сообщает о том, переход в "Дженоа" - не приоритетный вариант для Малиновского. Руслан хотел бы вернуться в Италию, но больше хотел бы присоединиться к "Болонье" или "Монце".

Также пишет о том, что согласие игрока на переход в "Дженоа" еще не получена и известный иснайдер Джанлука Ди Марцио.

Напомним, "Болонья" и "Монца" по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно, а "Дженоа" поднялась в элиту из Серии В.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай из-за жалобы Шахтера пока что не может зарегистрировать трансфер Тете
yellow-arrow
ЛАСК объявил о продлении аренды Таловерова
yellow-arrow
Малиновский близок к переходу в Дженоа на правах аренды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Руслан Малиновский Марсель Дженоа (Генуя) Монца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2023 в 18:21
Про євротурніри може забути.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде