Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А

Сразу несколько европейских источников подтверждают информацию о том, что "Марсель" и "Дженоа" договорились между собой по поводу трансфера украинского хавбека Руслана Малиновского .

Впрочем, также пара инсайдеров пишут о том, что согласие самого 30-летнего украинца еще не получено, и более того, его вообще может не быть.

Так, французский журналист Санти Ауна сообщает о том, переход в "Дженоа" - не приоритетный вариант для Малиновского. Руслан хотел бы вернуться в Италию, но больше хотел бы присоединиться к "Болонье" или "Монце".

Также пишет о том, что согласие игрока на переход в "Дженоа" еще не получена и известный иснайдер Джанлука Ди Марцио.

Напомним, "Болонья" и "Монца" по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно, а " Дженоа " поднялась в элиту из Серии В.