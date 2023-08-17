Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А
Дженоа и Марсель уже договорились, хотя сам игрок еще думает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько европейских источников подтверждают информацию о том, что "Марсель" и "Дженоа" договорились между собой по поводу
Впрочем, также пара инсайдеров пишут о том, что согласие самого 30-летнего украинца еще не получено, и более того, его вообще может не быть.
Так, французский журналист Санти Ауна сообщает о том, переход в "Дженоа" - не приоритетный вариант для Малиновского. Руслан хотел бы вернуться в Италию, но больше хотел бы присоединиться к "Болонье" или "Монце".
Также пишет о том, что согласие игрока на переход в "Дженоа" еще не получена и известный иснайдер Джанлука Ди Марцио.
Напомним, "Болонья" и "Монца" по итогам прошлого сезона Серии А заняли 9-е и 11-е места соответственно, а "
????⚪️???????????? #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2023
◉ Accord trouvé entre le Genoa et Marseille pour Ruslan Malinovskyi mais...
◉ Pour le moment, le milieu de l'OM n'a pas encore donné son feu vert. Il préfère Monza et Bologna. Négos en cours. pic.twitter.com/KZHCit4wN7
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