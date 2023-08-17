Лужный: Не знаю, кто убедил Мудрика перейти в Челси. Если я игрок, то я сам принимаю решение, а не менеджеры или агенты

Экс-защитник " Арсенала " Олег Лужный раскритиковал интервью вингера "Челси" Михаила Мудрика, в котором полузащитник пожаловался на критику со стороны экспертов и журналистов в Англии.

"Мудрик прекрасно понимал, куда он едет играть, и должен был быть готов и психологически, и физически. Если он увидел контракт и сумму, которую ему будут платить, у него глаза не выбежали?

Там такого нет, если ты приходишь играть в команду, ты должен быть уже готов приносить ей пользу. Конечно, пресса будет давить, потому что его трансфер обошелся в огромные деньги, ему платят большую зарплату, а он ничего не показывает. Понятно, что его будут критиковать.

Я реально смотрю на вещи. Его купили за такие деньги, значит, он должен соответствовать этому уровню. Если Мудрик чувствует, что не тянет тот уровень, он просто не должен был идти и играть в эту лигу. Можно было пойти в условную "Брешию" или "Дженоа" и там поиграть. Зарекомендовал бы себя там, тогда можно было бы уезжать в Англию.

Несмотря на все, я считаю, что он хороший футболист и имеет отличные данные: скорость, техника. Он мне очень нравится как игрок. Я не знаю, чем он дышит внутри, какая у него там ситуация. Это другое дело.

В общем, ему стоило переходить тогда в "Арсенал", эта команда ему больше подходила по стилю. Даже если "Челси" предложил лучшие финансовые условия, в "Арсенале" ему было бы легче раскрыться. Со временем контракт бы пересмотрели и дали бы то же, что дали в "Челси", или даже еще лучше.

Здесь даже неважно, кто его убедил переходить именно в "Челси". Если я игрок, то я сам принимаю решение, ни менеджеры клубов, ни агенты. Это мой выбор и моя ответственность", - сказал Лужный.