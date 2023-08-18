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Рябоконь: В Десне Мудрик не интересовался деньгами или еще чем-либо, был полностью сосредоточен на футболе

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Специалист верит, что у Михаила в Челси все получится

Рябоконь: В Десне Мудрик не интересовался деньгами или еще чем-либо, был полностью сосредоточен на футболе

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Рябоконь высказал свое мнение о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым он некоторое время работал в "Десне".

– Михаил Мудрик, которого вы тренировали в "Десне", пока не может раскрыться в "Челси". Как вы думаете, в чем его главная проблема?

– Причины известны. Во-первых, "Челси№ лихорадило на протяжении всего прошедшего сезона и в такой атмосфере тяжело заиграть. Во-вторых, Михаил – молодой игрок, и ему нужно доверие от главного тренера, а этого не было.

Очевидно, что Почеттино на него рассчитывает, десятый номер "Челси" тому подтверждение. Думаю, Михаилу не нужно волноваться, все будет хорошо. Он принесет пользу "Челси" и сборной Украины. У него для этого есть все данные: и в ногах, и в голове, и сердце.

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– Чем вам Мудрик запомнился в "Десне"? Каким он был тогда футболистом?

– Михаил был очень уравновешенным и спокойным человеком. Он удивил меня своей работоспособностью, ни одна тренировка для него зря не прошла.

К сожалению, в "Десне" у Мудрика были проблемы со здоровьем, по которым он пропустил несколько игр. Потом долго восстанавливался. Стабильной дистанции он с нами не прошел, но были матчи, которые он вытаскивал и был полезен команде.

После "Шахтера" ему все нравилось в таком скромном клубе, как "Десна". Он никогда не выдвигал требования и не интересовался деньгами или еще чем-либо, был полностью сосредоточен на футболе. Думаю, Мудрику пошел в пользу время проведенное в "Десне", как и Ефиму Конопле. Он также действовал уверенно, хотя у него был очень сильный конкурент – Денис Фаворов.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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