Худжамов: В Бенфике видят в Трубине потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака

Помощник главного тренера сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал потенциальное будущее Анатолия Трубина в португальской "Бенфике".

“ – Эдерсон, Облак, Влаходимос. Это все сильные вратари, которые принесли (или в потенциале принесут) португальцам немало денег. В чем секрет? Удачная селекция или сильные тренеры голкиперов?

– Сильные тренеры голкиперов – это когда мы берем, например, ребенка в семь лет и доводим его до основного состава, а затем до продажи. Это то, что есть в "Динамо" и, на примере Канарейкина, в "Днепре-1".

Насколько помню, Эдерсона и Облака брали хоть и молодыми, но уже более-менее сформированными игроками. Словенец сыграл только один сезон. Такая ситуация и с Трубиным – в “Бенфике” в нем видят потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака.

Конечно, тренер вратарей принимает решение, сможет голкипер расти или нет, сможет ли он с ним работать. И все. Тогда с вратарями работают, доводят до первого состава и потом уже все зависит от голкипера – если проявляет себя, может поехать дальше.

– Если сравнивать Трубина и Влаходимоса по полному перечню вратарских качеств, на чьей стороне преимущество?

– Я не очень слежу за Влаходимосом. Когда смотрел игры "Бенфики" в чемпионате, у него было не очень много работы. Так что это будет неуважение: я не в теме до конца.

Я буду поддерживать в любой ситуации Трубина. Понимаю, что болельщики могут упомянуть наши отношения в сборной Украины, но мы с ним все нюансы согласовали и никаких проблем нет. Анатолий, сразу говорю, будет для меня на первом месте во всех рейтингах”, - сказал Худжамов.