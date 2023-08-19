  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Худжамов: В Бенфике видят в Трубине потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака
В тренде

Худжамов: В Бенфике видят в Трубине потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака

Наши за границей
(1 голосов)

Оды для украинского голкипера

Худжамов: В Бенфике видят в Трубине потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Помощник главного тренера сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал потенциальное будущее Анатолия Трубина в португальской "Бенфике".

– Эдерсон, Облак, Влаходимос. Это все сильные вратари, которые принесли (или в потенциале принесут) португальцам немало денег. В чем секрет? Удачная селекция или сильные тренеры голкиперов?

– Сильные тренеры голкиперов – это когда мы берем, например, ребенка в семь лет и доводим его до основного состава, а затем до продажи. Это то, что есть в "Динамо" и, на примере Канарейкина, в "Днепре-1".

Насколько помню, Эдерсона и Облака брали хоть и молодыми, но уже более-менее сформированными игроками. Словенец сыграл только один сезон. Такая ситуация и с Трубиным – в “Бенфике” в нем видят потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака.

Конечно, тренер вратарей принимает решение, сможет голкипер расти или нет, сможет ли он с ним работать. И все. Тогда с вратарями работают, доводят до первого состава и потом уже все зависит от голкипера – если проявляет себя, может поехать дальше.

– Если сравнивать Трубина и Влаходимоса по полному перечню вратарских качеств, на чьей стороне преимущество?

– Я не очень слежу за Влаходимосом. Когда смотрел игры "Бенфики" в чемпионате, у него было не очень много работы. Так что это будет неуважение: я не в теме до конца.

Я буду поддерживать в любой ситуации Трубина. Понимаю, что болельщики могут упомянуть наши отношения в сборной Украины, но мы с ним все нюансы согласовали и никаких проблем нет. Анатолий, сразу говорю, будет для меня на первом месте во всех рейтингах”, - сказал Худжамов.

Матч первого тура чемпионата Португалии Трубин пропускал, ведь его трансфер состоялся за несколько дней до поединка с "Боавиштой" (2:3). Следующую встречу "орлы" проведут сегодня, 19 августа. Лиссабонцы сыграют против "Эштрелы Амадоры" в 22:30 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
"Для Трубина было рано выходить на поле": тренер Бенфики объяснил отсутствие украинца в составе
yellow-arrow
Отправился на матч с Панатинаикосом и пока не вернулся. Журналист рассказал, как Довбик выехал в Испанию во время военного положения
yellow-arrow
Таловеров: У меня есть личные цели в завоевании европейских трофеев, поэтому логичнее остаться в Европе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде