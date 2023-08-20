Тренер Бенфики остро высказался о голкипере, который является конкурентом Трубина
По мнению тренера, он не играет достаточно качественно
Фото: weltfussball
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт после матча 2-го тура чемпионата Португалии против "Эштрелы Амадоры" (2:0) объяснил ротацию во вратарской линии.
"После понедельника было очевидно, что я хотел иметь свежую энергию на этой позиции. Теперь у нас 3 топ-голкипера. Выступление Влаходимоса не было хорошим, и я решил сделать изменения. Я решил выпустить Самуэла Соареша. Он хорошо проявил себя в предсезонной подготовке, и я доволен им.
У Трубина есть потенциал стать голкипером "Бенфики", но он работает здесь всего 9 дней, он еще адаптируется. Поставить Самуэля было хорошим решением. Он доказал, что является хорошим вратарем. Влаходимос просил объяснений? Я не буду комментировать это", – сказал Шмидт.
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