Яремчук начнет матч стартового тура в запасе Брюгге

В рамках первого тура чемпионата Бельгии Брюгге сыграет на своем поле против РВДМ. Начало встречи – 19:30.

Роман Яремчук попал в заявку хозяев поля на эту игру. Однако украинский нападающий сможет только выйти на замену, потому что не попал в стартовый состав.

Примечательно, что в прошлом поединке в Лиге конференций 27-летний украинец отличился хет-триком в ворота "Акюрейри". Роман поразил ворота соперника трижды за 18 минут в той игре.