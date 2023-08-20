Яремчук начнет матч стартового тура в запасе Брюгге
Роман сможет выйти на замену в первом туре Лиги Жюпиле
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого тура чемпионата Бельгии Брюгге сыграет на своем поле против РВДМ. Начало встречи – 19:30.
Роман Яремчук попал в заявку хозяев поля на эту игру. Однако украинский нападающий сможет только выйти на замену, потому что не попал в стартовый состав.
Примечательно, что в прошлом поединке в Лиге конференций 27-летний украинец отличился хет-триком в ворота "Акюрейри". Роман поразил ворота соперника трижды за 18 минут в той игре.
Let's end the weekend with a ????. ???? #CLURWD— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 20, 2023
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