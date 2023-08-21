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Вернулся после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч против Кристал Пэлас

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Но пока что в запасе

Вернулся после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч против Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 21 августа, "Арсенал" в рамках 2-го тура АПЛ сыграет на выезде с "Кристал Пэлас". Матч начнется в 22:00.

В заявке "канониров" появился Александр Зинченко, который недавно вернулся в общую группу команды после травмы – украинец начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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