Вернулся после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч против Кристал Пэлас

Сегодня, 21 августа, " Арсенал " в рамках 2-го тура АПЛ сыграет на выезде с "Кристал Пэлас". Матч начнется в 22:00.

В заявке "канониров" появился Александр Зинченко, который недавно вернулся в общую группу команды после травмы – украинец начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

One change from last time out - Tomiyasu replaces Timber



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/mQsaIRSaPX