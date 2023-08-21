Вернулся после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч против Кристал Пэлас
Но пока что в запасе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 августа, "
В заявке "канониров" появился Александр Зинченко, который недавно вернулся в общую группу команды после травмы – украинец начнет игру на скамейке запасных.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) August 21, 2023
One change from last time out - Tomiyasu replaces Timber
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/mQsaIRSaPX
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