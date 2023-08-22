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Источник: Кепа будет основным кипером Реала в Ла Лиге и ЛЧ, Лунин снова будет вторым номером

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(1 голосов)

Все к этому шло

Источник: Кепа будет основным кипером Реала в Ла Лиге и ЛЧ, Лунин снова будет вторым номером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Реала" Кепа Аррисабалага будет основным вратарем команды в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист издания Cadena SER Хавьер Эрраес.

Источник отмечает, что несмотря на успешные выступления Андрея Лунина в первых двух турах местного чемпионата, украинец снова переместится в запас.

На матч 3-го тура Ла Лиги против "Сельты" (пятница, 25 августа) в стартовом составе "Реала" выйдет именно Кепа, и этот матч будет дебютным для 28-летнего испанского голкипера за "сливочных".

Напомним, что Аррисабалага был недавно арендован "Реалом" у "Челси" на замену травмированному Тибо Куртуа.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
22.08.2023 в 19:53
Начебто могло бути інакше.
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