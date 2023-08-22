Источник: Кепа будет основным кипером Реала в Ла Лиге и ЛЧ, Лунин снова будет вторым номером

Новичок " Реала " Кепа Аррисабалага будет основным вратарем команды в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист издания Cadena SER Хавьер Эрраес.

Источник отмечает, что несмотря на успешные выступления Андрея Лунина в первых двух турах местного чемпионата, украинец снова переместится в запас.

На матч 3-го тура Ла Лиги против "Сельты" (пятница, 25 августа) в стартовом составе "Реала" выйдет именно Кепа, и этот матч будет дебютным для 28-летнего испанского голкипера за "сливочных".

Напомним, что Аррисабалага был недавно арендован "Реалом" у "Челси" на замену травмированному Тибо Куртуа.