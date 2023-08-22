Источник: Кепа будет основным кипером Реала в Ла Лиге и ЛЧ, Лунин снова будет вторым номером
Все к этому шло
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Новичок "
Источник отмечает, что несмотря на успешные выступления Андрея Лунина в первых двух турах местного чемпионата, украинец снова переместится в запас.
На матч 3-го тура Ла Лиги против "Сельты" (пятница, 25 августа) в стартовом составе "Реала" выйдет именно Кепа, и этот матч будет дебютным для 28-летнего испанского голкипера за "сливочных".
Напомним, что Аррисабалага был недавно арендован "Реалом" у "Челси" на замену травмированному Тибо Куртуа.
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