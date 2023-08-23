Трубину придется подождать. Кипер Бенфики Влаходимос вероятно не сменит летом клуб

Будущее Одиссеаса Влаходимоса будет оставаться открытым до закрытия трансферного рынка. Трансфер вратаря из "Бенфики" возможен, но не исключено, что грек останется в Лиссабоне по крайней мере до января.

Игрок сборной Греции не будет привлечен к дисциплинарной ответственности за конфликт с тренером Рогером Шмидтом, когда ему сообщили, что он не выйдет в стартовом составе против "Эштрелы".

Руководство "орлов" решило, что 29-летний голкипер не совершил никакого нарушения, которое оправдало бы внутреннее расследование и возможное наказание.

По данным SAD, Влаходимос подверг сомнению потерю своего стартового места, тренер убрал его с состава и после этого вратарь покинул тренировочный центр.

Влаходимос был удивлен решением Рогера Шмидта и считает, что лучшим решением для его карьеры на данном этапе был бы трансфер. Вратарь чувствовал себя обиженным из-за заявлений тренера, и предполагал, что в планах клуба сделать Трубина основным выбором.

Ожидается, что "Бенфика" может попросить за грека около 10 млн. евро, в случае если покупателя не найдут, голкипер останется в команде к зиме, на время адаптации Анатолия Трубина.

На Влаходимоса претендовал “Манчестер Юнайтед”, но гранд АПЛ решил подписать турецкого кипера Алтая Байындыра. Не спешит договориться по трансферу вратаря “Бенфики” и амстердамский “Аякс”.