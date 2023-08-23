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Трубину придется подождать. Кипер Бенфики Влаходимос вероятно не сменит летом клуб

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Будущее Влаходимоса будет оставаться открытым до закрытия трансферного рынка

Трубину придется подождать. Кипер Бенфики Влаходимос вероятно не сменит летом клуб

Фото: weltfussball

UA-Футбол
Новина українською

Будущее Одиссеаса Влаходимоса будет оставаться открытым до закрытия трансферного рынка. Трансфер вратаря из "Бенфики" возможен, но не исключено, что грек останется в Лиссабоне по крайней мере до января.

Игрок сборной Греции не будет привлечен к дисциплинарной ответственности за конфликт с тренером Рогером Шмидтом, когда ему сообщили, что он не выйдет в стартовом составе против "Эштрелы".

Руководство "орлов" решило, что 29-летний голкипер не совершил никакого нарушения, которое оправдало бы внутреннее расследование и возможное наказание.

По данным SAD, Влаходимос подверг сомнению потерю своего стартового места, тренер убрал его с состава и после этого вратарь покинул тренировочный центр.

Влаходимос был удивлен решением Рогера Шмидта и считает, что лучшим решением для его карьеры на данном этапе был бы трансфер. Вратарь чувствовал себя обиженным из-за заявлений тренера, и предполагал, что в планах клуба сделать Трубина основным выбором.

Ожидается, что "Бенфика" может попросить за грека около 10 млн. евро, в случае если покупателя не найдут, голкипер останется в команде к зиме, на время адаптации Анатолия Трубина.

На Влаходимоса претендовал “Манчестер Юнайтед”, но гранд АПЛ решил подписать турецкого кипера Алтая Байындыра. Не спешит договориться по трансферу вратаря “Бенфики” и амстердамский “Аякс”.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Одиссеас Влаходимос Анатолий Трубин
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Источник:
O Jogo

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