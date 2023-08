Эвертон Миколенко, Борнмут Забарного и другие клубы поздравили Украину с Днем Независимости

24 августа украинский народ отмечает государственный праздник – День Независимости. Английские клубы, за которые выступают украинцы, решили отметились приятным жестом.

Слова поздравления выразили "Эвертон" Виталия Миколенко, "Борнмут" Ильи Забарного, "Брентфорд" Егора Ярмолюка и "Суонси" Николая Кухаревича. Не прошли мимо "Вест Хэм", цвета которого ранее защищал Андрей Ярмоленко. К пожеланиям также присоединились "Дерби Каунти" и пресс-служба АПЛ.

???????? | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day ????#StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

Today is Ukrainian Independence Day ????????



We'll be showing our support to Zaba and the Ukrainian community across the weekend ???? pic.twitter.com/BUiMPcK8Vd — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 24, 2023

???????? On Ukrainian Independence Day, we continue to #StandWithUkraine as a mark of respect for their bravery and sacrifice pic.twitter.com/wpmOTKDdVk — Brentford FC (@BrentfordFC) August 24, 2023

We are joining Ukrainians everywhere in celebrating Ukraine’s Independence Day.



Today, and every day, we #StandWithUkraine ???????? ???? pic.twitter.com/2FyEOG4Tjx — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 24, 2023

On Ukraine’s Independence Day, we would like to reaffirm our solidarity with Ukraine and Andriy Yarmolenko ❤️????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/aEBVGNZI9W — West Ham United (@WestHam) August 24, 2023

We continue to stand together with the people of Ukraine on Ukraine’s Independence Day ????????#DCFC #StandWithUkraine pic.twitter.com/A51Rlxt5hH — Derby County (@dcfcofficial) August 24, 2023