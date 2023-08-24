  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик травмировался на тренировке Челси
В тренде

Мудрик травмировался на тренировке Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Об этом сообщила пресс-служба лондонцев

Мудрик травмировался на тренировке Челси

Фото: chelseafc.com

Лондонский "Челси" опубликовал информацию о кадровой ситуации в команде перед матчем против "Лутона".

Украинский вингер Михаил Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. Украинец уже начал процесс реабилитации. Характер повреждения и возможные сроки восстановления не указаны.

Читайте такжеМудрик отсутствовал на утренней тренировке Челси

Маркус Беттинелли, Трево Чалоба и Рис Джейс продолжают проходить программу реабилитации. Карни Чуквуэмека хорошо восстанавливается после операции и приступает к реабилитации. Уэсли Фофана и Кристофер Нкунку находятся на начальном этапе, а Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха - на завершающем.

Матч 3-го тура АПЛ "Челси" - "Лутон Таун" состоится сегодня, 25 августа и начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
yellow-arrow
Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО
yellow-arrow
Эвертон Миколенко, Борнмут Забарного и другие клубы поздравили Украину с Днем Независимости
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркус Беттинелли Челси (Лондон) Кристофер Нкунку Михаил Мудрик Рис Джеймс Бенуа Бадьяшиль Уэсли Фофана Трево Чалоба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде