Мудрик травмировался на тренировке Челси

Лондонский "Челси" опубликовал информацию о кадровой ситуации в команде перед матчем против "Лутона".

Украинский вингер Михаил Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. Украинец уже начал процесс реабилитации. Характер повреждения и возможные сроки восстановления не указаны.

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Маркус Беттинелли, Трево Чалоба и Рис Джейс продолжают проходить программу реабилитации. Карни Чуквуэмека хорошо восстанавливается после операции и приступает к реабилитации. Уэсли Фофана и Кристофер Нкунку находятся на начальном этапе, а Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха - на завершающем.

Матч 3-го тура АПЛ "Челси" - "Лутон Таун" состоится сегодня, 25 августа и начнется в 22:00.