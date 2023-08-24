Мудрик травмировался на тренировке Челси
Об этом сообщила пресс-служба лондонцев
Фото: chelseafc.com
Лондонский "Челси" опубликовал информацию о кадровой ситуации в команде перед матчем против "Лутона".
Украинский вингер Михаил Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. Украинец уже начал процесс реабилитации. Характер повреждения и возможные сроки восстановления не указаны.
Маркус Беттинелли, Трево Чалоба и Рис Джейс продолжают проходить программу реабилитации. Карни Чуквуэмека хорошо восстанавливается после операции и приступает к реабилитации. Уэсли Фофана и Кристофер Нкунку находятся на начальном этапе, а Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха - на завершающем.
Матч 3-го тура АПЛ "Челси" - "Лутон Таун" состоится сегодня, 25 августа и начнется в 22:00.
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