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Хлань находится на просмотре в польской Лехии, - источник

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Поляки раздумывают над подписанием украинца

Хлань находится на просмотре в польской Лехии, - источник

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский хавбек Максим Хлань находится в Польше, где, вероятно, продолжит карьеру.

Как сообщает журналист Пётр Шлёнка, хавбек сейчас находится на просмотре в "Лехии" из города Гданьск.

Источник сообщает о том, что "Лехия" уже получила все необходимые документы от "Зари", но еще не принял окончательного решения по подписанию украинца.

Напомним, ранее Хлань расторг контракт с "Зарей" в одностороннем порядке.

Читайте такжеХлань: Есть более конкретные предложения из Испании и Дании, но я никуда не спешу

Также ранее сообщалось об интересе к 20-летнего хавбеку со стороны других польских клубов – варшавской "Легии" и "Варты" из Познани. Сам игрок рассказывал о предложениях из Дании и Испании.

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В статье: Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
28.08.2023 в 19:38
Ему 16 ?Как он выехал?Чем карьера футболиста в Польше отличается от курьера на фабрике в Польше?Когда уже этот Бред прекратится?Откройте границы для Всех
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