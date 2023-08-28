Хлань находится на просмотре в польской Лехии, - источник
Поляки раздумывают над подписанием украинца
Фото: Instagram
Украинский хавбек Максим Хлань находится в Польше, где, вероятно, продолжит карьеру.
Как сообщает журналист Пётр Шлёнка, хавбек сейчас находится на просмотре в "Лехии" из города Гданьск.
Источник сообщает о том, что "Лехия" уже получила все необходимые документы от "Зари", но еще не принял окончательного решения по подписанию украинца.
Напомним, ранее Хлань расторг контракт с "Зарей" в одностороннем порядке.
Также ранее сообщалось об интересе к 20-летнего хавбеку со стороны других польских клубов – варшавской "Легии" и "Варты" из Познани. Сам игрок рассказывал о предложениях из Дании и Испании.
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