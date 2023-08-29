Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Кубка английской лиги
Кухаревич остался в запасе Суонси, Забарный вне заявки Борнмута
brentfordfc
Сегодня, 29 августа, в
Так, украинец Николай Ярмолюк выйдет в стартовом составе "Брентфорда" на матч против "Ньюпорта". Поединок начнется в 21:45.
А вот Николай Кухаревич остался в запасе "Суонси" на поединок против "Борнмута". Защитник "вишенок" Илья Забарный в заявку на матч не попал.
???? Our team to face Newport tonight#NPTBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/OpOZpm3Al6— Brentford FC (@BrentfordFC) August 29, 2023
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 29, 2023
Here's how the #Swans line up for this evening's @Carabao_Cup fixture ???? @afcbournemouth ????
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/PjVtNgyRm1
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