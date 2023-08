Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Кубка английской лиги

Сегодня, 29 августа, в Англии пройдут несколько матчей 2-го раунда Кубка лиги.

Так, украинец Николай Ярмолюк выйдет в стартовом составе "Брентфорда" на матч против "Ньюпорта". Поединок начнется в 21:45.

А вот Николай Кухаревич остался в запасе "Суонси" на поединок против "Борнмута". Защитник "вишенок" Илья Забарный в заявку на матч не попал.

Here's how the #Swans line up for this evening's @Carabao_Cup fixture 🆚 @afcbournemouth 👇



