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Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Кубка английской лиги

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(1 голосов)

Кухаревич остался в запасе Суонси, Забарный вне заявки Борнмута

Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Кубка английской лиги

brentfordfc

Новина українською

Сегодня, 29 августа, в Англии пройдут несколько матчей 2-го раунда Кубка лиги.

Так, украинец Николай Ярмолюк выйдет в стартовом составе "Брентфорда" на матч против "Ньюпорта". Поединок начнется в 21:45.

А вот Николай Кухаревич остался в запасе "Суонси" на поединок против "Борнмута". Защитник "вишенок" Илья Забарный в заявку на матч не попал.

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В статье: Борнмут Илья Забарный Николай Кухаревич
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