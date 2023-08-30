  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кочергин в старте Ракува на решающий матч квалификации ЛЧ против Копенгагена
В тренде

Кочергин в старте Ракува на решающий матч квалификации ЛЧ против Копенгагена

Наши за границей
(1 голосов)

Полякам нужно забивать как минимум два гола в Дании

Кочергин в старте Ракува на решающий матч квалификации ЛЧ против Копенгагена

twitter.com/rakow1921

Новина українською

Сегодня, 30 августа, в Европе пройдут несколько ответных матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов.

В одном из этих поединков чемпион Польши "Ракув" сыграет с "Копенгагеном", а украинский хавбек Владислав Кочергин выйдет в основном составе польской команды на этот матч.

Первый домашний матч чемпион Польши проиграл со счётом 0:1. Начало – 22:00.

Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в 11 матчах он забил три гола.

По теме
yellow-arrow
Миколенко восстановился, Мудрик - еще нет. Защитник в старте Эвертона на матч Кубка лиги с Донкастером
yellow-arrow
Зинченко назвал оппонента, против которого ему было наиболее сложно играть
yellow-arrow
Миколенко поучаствовал в представлении третье формы Эвертона. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Копенгаген Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде