Кочергин в старте Ракува на решающий матч квалификации ЛЧ против Копенгагена

Сегодня, 30 августа, в Европе пройдут несколько ответных матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов .

В одном из этих поединков чемпион Польши "Ракув" сыграет с "Копенгагеном", а украинский хавбек Владислав Кочергин выйдет в основном составе польской команды на этот матч.

Первый домашний матч чемпион Польши проиграл со счётом 0:1. Начало – 22:00.

Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в 11 матчах он забил три гола.