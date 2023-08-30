Кочергин в старте Ракува на решающий матч квалификации ЛЧ против Копенгагена
Полякам нужно забивать как минимум два гола в Дании
twitter.com/rakow1921
Сегодня, 30 августа, в Европе пройдут несколько ответных матчей плей-офф раунда
В одном из этих поединков чемпион Польши "Ракув" сыграет с "Копенгагеном", а украинский хавбек Владислав Кочергин выйдет в основном составе польской команды на этот матч.
Первый домашний матч чемпион Польши проиграл со счётом 0:1. Начало – 22:00.
Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в 11 матчах он забил три гола.
???? ????????????????????????????????— Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) August 30, 2023
Wasza jedenastka, którą ułożył trener Dawid Szwarga! ????
---#FCKRCZ ???? 21:00 | #PolandTravel pic.twitter.com/VLprlEPCBw
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