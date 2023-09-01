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Официально. Назарий Русин стал игроком Сандерленда

Наши за границей
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(1 голосов)

В Англии стало на одного украинца больше

Официально. Назарий Русин стал игроком Сандерленда

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Нападающий "Зари" Назарий Русин продолжит карьеру в Англии. 24-летний форвард стал игроком "Сандерленда", сообщает официальный сайт английского клуба.

При этом клуб делает сноску, что игроку еще нужно получить на работу в Англии.

Футболист подписал контракт сроком на 4+1.

Условия трансфера клуб не раскрывает, но ро данным СМИ, луганчане получат за своего форварда 2,5 миллиона евро.

Русин является воспитанником львовского футбола. Первым его профессиональным клубом было "Динамо", однако закрепиться в столичной команде он не смог. Он отдавался в аренду в польскую "Легию", "Зарю", "Днепр-1" и "Черноморец". В августе 2022 года Назарий перешел на полноценной основе в луганский клуб за 250 тысяч евро.

В общей сложности Русин отыграл 49 матчей за "черно-белых", забил 21 гол и оформил 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Русин стал вторым украинцем выступающим в Чемпионшипе. Напомним, что в этой лиге также играет Николай Кухаревич, который представляет "Суонси".

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В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Сандерленд

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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
01.09.2023 в 21:26
И почему никто не поднимает вопрос,когда для всех откроют границы?Строить свою жизнь...В 1943 году в Англии уезжали футболисты играть в Бразилию например?Это уже реально за гранью разумного...
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download1 (huyersk)
01.09.2023 в 21:12
добре
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