  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
В тренде

Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги

Наши за границей
(1 голосов)

Луганчане продали нападающего за 2,5 млн евро

Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский новичок “Сандерленда” Назарий Русин рассказал, что ожидает от своего перехода в команду Чемпионшипа.

“ – Интересно поиграть в команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.

Я хотел, чтобы “Заря” получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопрос. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пошел дальше.

Не буду лукавить, что хорошо владею английским. Да, в быту обслужить себя еще более-менее могу, свободно общаться с легионерами. Но буду совершенствовать это знание.

В "Сандерленде" на первых порах помогут с переводчиком. В клубе работает парень из Украины, который поможет мне адаптироваться, чтобы с первых дней интегрироваться в новый коллектив.

Планирую каждый день заниматься с преподавателем, практиковаться в быту и до зимы уже свободно говорить.

– Менеджер “Сандерленда” Тони Мобрей обсуждал с Вами, как он планирует вас использовать на поле?

– Мы общались, но детали пусть останутся между нами. Посмотрим, как оно сложится. Многие ребята из Украины приходят и открывают двери в европейские чемпионаты. Дай Бог, если все сложится, начнут приглашать больше наших футболистов”, – сказал Русин.

Согласно информации инсайдеров, луганчане получат за трансфер футболиста 2,5 евро. Это второй показатель в истории клуба на уровне с переходом Александра Караваева в "Динамо" в 2019 году. Рекордом "Зари" является трансфер Андрея Лунина в "Реал" в 2018-м за 8,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Довбык: Цыганков – один из главных факторов в пользу моего перехода в Жирону
yellow-arrow
Серия синих продолжится? Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 02.09.2023
yellow-arrow
Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде