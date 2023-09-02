Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги

Украинский новичок “Сандерленда” Назарий Русин рассказал, что ожидает от своего перехода в команду Чемпионшипа.

“ – Интересно поиграть в команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.

Я хотел, чтобы “Заря” получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопрос. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пошел дальше.

Не буду лукавить, что хорошо владею английским. Да, в быту обслужить себя еще более-менее могу, свободно общаться с легионерами. Но буду совершенствовать это знание.

В "Сандерленде" на первых порах помогут с переводчиком. В клубе работает парень из Украины, который поможет мне адаптироваться, чтобы с первых дней интегрироваться в новый коллектив.

Планирую каждый день заниматься с преподавателем, практиковаться в быту и до зимы уже свободно говорить.

– Менеджер “Сандерленда” Тони Мобрей обсуждал с Вами, как он планирует вас использовать на поле?

– Мы общались, но детали пусть останутся между нами. Посмотрим, как оно сложится. Многие ребята из Украины приходят и открывают двери в европейские чемпионаты. Дай Бог, если все сложится, начнут приглашать больше наших футболистов”, – сказал Русин.