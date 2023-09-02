Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
Луганчане продали нападающего за 2,5 млн евро
Фото: Аліна Єрофеєва
Украинский новичок “Сандерленда” Назарий Русин рассказал, что ожидает от своего перехода в команду Чемпионшипа.
“ – Интересно поиграть в команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.
Я хотел, чтобы “Заря” получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопрос. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пошел дальше.
Не буду лукавить, что хорошо владею английским. Да, в быту обслужить себя еще более-менее могу, свободно общаться с легионерами. Но буду совершенствовать это знание.
В "Сандерленде" на первых порах помогут с переводчиком. В клубе работает парень из Украины, который поможет мне адаптироваться, чтобы с первых дней интегрироваться в новый коллектив.
Планирую каждый день заниматься с преподавателем, практиковаться в быту и до зимы уже свободно говорить.
– Менеджер “Сандерленда” Тони Мобрей обсуждал с Вами, как он планирует вас использовать на поле?
– Мы общались, но детали пусть останутся между нами. Посмотрим, как оно сложится. Многие ребята из Украины приходят и открывают двери в европейские чемпионаты. Дай Бог, если все сложится, начнут приглашать больше наших футболистов”, – сказал Русин.
Согласно информации инсайдеров, луганчане получат за трансфер футболиста 2,5 евро. Это второй показатель в истории клуба на уровне с переходом Александра Караваева в "Динамо" в 2019 году. Рекордом "Зари" является трансфер Андрея Лунина в "Реал" в 2018-м за 8,5 млн евро.
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